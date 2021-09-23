На Урале приблизились к созданию твердотельного аккумулятора для электромобилей

Как сообщили представители работающего на Урале института высокотемпературной электрохимии, им удалось вплотную приблизиться к созданию твердотельной «батарейки», на которой сможет работать даже целый электромобиль.

Далеко еще и до массового производства, и до презентации первого прототипа, говорят эксперты. Но сделано самое главное: определено соотношение катода, анода и твердого электролита, при котором эффективность аккумулятора будет самой высокой.

Представители НИИ надеются, что вскоре им удастся сделать и следующие шаги по созданию сверхмощной твердотельной батарейки, после чего РФ может оказаться первой страной, обладающей таким аккумулятором. Электроды планируют изготавливать из алюминия и лития.