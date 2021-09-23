 

В Якутске прошел митинг в поддержку восстановления системы ГУЛАГ

23.09.2021, 17:11, Разное
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На площади Ленина в Якутске прошел согласованный митинг в поддержку возвращения системы ГУЛАГ. По данным МВД Республики Саха (Якутия), в шествии приняли участие более полутора тысяч горожан.

Митингующие потребовали строительства новых мест заключения на территории республики и возвращения системы трудовых лагерей. Инициаторы акции объяснили свою позицию отсутствием положительной динамики в строительстве инфраструктуры и хроническим недостатком рабочих мест для местного населения.

«Мы выполняем свой долг по охране общественного порядка. Акция согласована с администрацией города и проводится в рамках закона. Честно говоря, если бы не мое служебное положение, то я бы сам стоял в первых колоннах шествия. Пока не развалили систему лагерей, регион буквально процветал: каждый день строились десятки километров новых дорог, разрабатывались алмазные, газовые и угольные месторождения. А что сейчас? С такими темпами естественной убыли населения народ придется привозить сюда силой»,- прокомментировал акцию глава пресс-службы МВД Республики Саха (Якутия) Павел Иванов.

По данным ведомства после выступления ораторов на площади Ленина колонна митингующих прошла от памятника Сталину до главного управления ФСБ региона на улице Дзержинского. Также после окончания активной фазы действий организаторы предложили участникам в знак благодарности свежий кумыс и варенный костный мозг молодого жеребенка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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