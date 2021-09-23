 

Нацистский преступник Оберлендер умер в Канаде, не дождавшись депортации в Россию

23.09.2021, 17:01, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНацистский преступник Гельмут Оберлендер, подозреваемый в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, умер в Канаде.

Оберлендер скончался в возрасте 97 лет, так и не дождавшись депортации в Россию, передает канадское издание The Globe and Mail.

Мужчина скончался в понедельник в своем доме.

Слушания по делу Оберлендера были назначены на 7-10 сентября.

Напомним, в Канаде приостановили процедуру депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в РФ в убийствах мирных жителей в СССР во время Великой Отечественной войны. Представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.

В декабре российское посольство в Оттаве заявило, что влиятельные заступники Оберлендера пытаются затормозить лишение его канадского гражданства.

Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет РФ по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942–1943 годах, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.



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