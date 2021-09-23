 

ЦИК отправил дела по нарушениям на выборах в Петербурге в СК и Генпрокуратуру

23.09.2021, 17:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦентризбирком отправил в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру дела по нескольким нарушениям на выборах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она пояснила, что эти нарушения произошли в Петербурге.

«Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и направили в Генпрокуратуру. Мы считаем, что здесь [в Санкт-Петербурге] были очевидные нарушения», – передает ее слова ТАСС.

Ранее в четверг Памфилова посоветовала критикам российской избирательной системы увидеть недостатки в организации выборов на Западе, а не искать «соринки» на российских выборах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.04 / ABC NEWS – после снятия санитарных ограничений американские рестораны столкнулись с нехваткой работников

07.07 / “Мы отрабатываем всех”. Секретарь СНБО ответил, готовятся ли санкции против Коломойского, Дубинского и Деркача

01.11 / В Харькове охранник депутата стрелял в ресторане. Его за это забили насмерть бутылками – СМИ

03.08 / Роспотребнадзор указал на скрытую опасность из-за увеличения числа КТ-исследований

22.07 / Le Figaro – карантин или пандемия — учёные выяснили, что хуже

08.10 / Террористы из исламистской группировки «Битлз» предстали перед американским судом

09.08 / Глава ЦИК Белоруссии оценила кандидатов в президенты

21.10 / Командование МКС перешло от США к России

29.03 / Космический корабль «Прогресс МС-14» установит рекорд по длительности пребывания на орбите

02.06 / Новый Peugeot 2008 получит в РФ 150-сильный мотор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика