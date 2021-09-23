ЦИК отправил дела по нарушениям на выборах в Петербурге в СК и Генпрокуратуру

Центризбирком отправил в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру дела по нескольким нарушениям на выборах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она пояснила, что эти нарушения произошли в Петербурге.

«Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и направили в Генпрокуратуру. Мы считаем, что здесь [в Санкт-Петербурге] были очевидные нарушения», – передает ее слова ТАСС.

Ранее в четверг Памфилова посоветовала критикам российской избирательной системы увидеть недостатки в организации выборов на Западе, а не искать «соринки» на российских выборах.