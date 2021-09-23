Силуанов заявил о договоренности бизнеса и правительства по налогам
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Правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) смогли договориться по налогам на встрече премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
«Уже договорились», – сказал Силуанов после встречи, передает ТАСС.
«Постоянный диалог между правительством и предпринимателями – это важная часть эффективного государственного управления. Правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям. Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, снижаем административную нагрузку», – сказал Мишустин.
В начале августа президент РФ Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен со следующего года.
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