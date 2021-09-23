 

Силуанов заявил о договоренности бизнеса и правительства по налогам

23.09.2021, 17:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) смогли договориться по налогам на встрече премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Уже договорились», – сказал Силуанов после встречи, передает ТАСС.

«Постоянный диалог между правительством и предпринимателями – это важная часть эффективного государственного управления. Правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям. Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, снижаем административную нагрузку», – сказал  Мишустин.

В начале августа президент РФ Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен со следующего года.



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