Силуанов заявил о договоренности бизнеса и правительства по налогам

Правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) смогли договориться по налогам на встрече премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Уже договорились», – сказал Силуанов после встречи, передает ТАСС.

«Постоянный диалог между правительством и предпринимателями – это важная часть эффективного государственного управления. Правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям. Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, снижаем административную нагрузку», – сказал Мишустин.

В начале августа президент РФ Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен со следующего года.