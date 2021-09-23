Гибрид Toyota Prius нового поколения оснастят водородным двигателем в 2025 году

В 2025 году на рынке появится автомобиль Toyota Prius с водородным ДВС. Сообщается, что будет использоваться движок, который установлен в модели Corolla.

Актуальная вариация Toyota Prius постепенно устаревает. Этот автомобиль был представлен шесть лет назад. Производитель считает, что транспортному средству требуется глобальная модернизация, несмотря на то, что некоторые элементы периодически обновлялись. Очередная версия транспортного средства появится уже в следующем году, ближе к декабрю. Однако в этой модели имеется нечто большее, нежели просто 1,8-литровый движок с электромотором. Известно, что она получит водородный ДВС.

В апреле компания Toyota показала Corolla с аналогичным движком. Производитель рекламирует применение водорода в качестве топлива для сгорания. Отмечается, что выбросы СО2 являются практически нулевыми.

Перед тем, как установка будет введена в открытое пользование, должно пройти три года. Это значит, что обновленная модель поступит в продажу только к 2025 году. В следующем году на рынке появится Toyota Prius с обычным движком, но обновленным дизайном.

Источник: carsweek.ru