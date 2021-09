Компания Chery привезла в РФ новый электрокар Chery Little Ant

Компания Chery привезла на рынок РФ новый электрокар. Автомобиль получил название Little Ant.

Пока не называется цель, с которой электрокар привезен в РФ. Не исключается, что Chery Little Ant готовится к процессу сертификации. В июне нынешнего года китайский производитель официально объявил о скором появлении на рынке новых электрокаров в РФ. Если говорить о Chery Little Ant, то этот электрокар выпускается с 2017 года. За четыре года производитель уже не раз его усовершенствовал. Хэтчбек является четырехместным, под капотом расположен 41-сильный синхронный электродвижок, емкость аккумулятора составляет 30,6-38 киловатт-часа. Если говорить о «паспортном» запасе хода, то она зависит от вариации модели. По циклу NEDC показатель составляет 301-408 километров.

Стоимость Little Ant составляет 678-950 тысяч рублей, эта сумма эквивалентна 59,9-83,9 тысячи юаней. О российском ценнике пока говорить рано. Он будет зависеть от того, будет ли в РФ осуществляться сборка автомобиля.

Источник: avtonovostidnya.ru