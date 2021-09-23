Ходили слухи о романе с армянским миллиардером: почему актриса Сабина Ахмедова скрывает личную жизнь

Сегодня исполняется 40 лет актрисе Сабине Ахмедовой. Зрителям она известна по таким кинолентам, как «Колл-центр», «Каникулы строгого режима», «Содержанки», «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Мало кто знает, но знаменитость даже покорила США и посотрудничала с самим Аль Пачино.

Из Баку в Москву

Сабина родилась в Баку в семье армянки и азербайджанца. Вскоре семья переехала на постоянное место жительства в Москву.

С детства Ахмедова учила английский язык и дополнительно занималась с репетитором. Знание иностранного языка впоследствии ей очень пригодилось, когда она приняла решение поехать учиться в Америку. Но это было позже. А после школы Сабина поступила в Институт современного искусства, где отучилась на актрису. Затем четыре года она служила в театре, пока не приняла решение продолжить обучение в Штатах.

Покорение Голливуда

Сабина отправилась в Лос-Анджелес: в Институт театра и кино Ли Страсберга. Там два года она оттачивала свои актерские навыки. По словам артистки, она решила получить образование в Америке, поскольку в России ей не хватало индивидуального подхода со стороны преподавателей. Сабина нуждалась в тех педагогах, которые смогли бы раскрыть все грани ее таланта. По натуре Ахмедова является интровертом, поэтому для нее важно, чтобы с преподавателем было полное взаимопонимание и доверительные отношения.

Талантливую артистку заметил сам Аль Пачино. Он предложил ей принять участие в его постановке «Три сестры». Сабина с радостью согласилась.

Вскоре она стала сниматься и в Америке, и в России. Жизнь на две страны оказалась нелегким испытанием, но как творческому человеку смена обстановки Сабине пришлась по вкусу. В Штатах она снялась в таких фильмах как «Решимость» и «Таксист». В российских проектах знаменитость стала сниматься с 2009 года.

Ничего о личном

О личной жизни актрисы известно мало. Есть лишь слухи и предположения журналистов, но никаких комментариев со стороны знаменитости. Достоверно известно одно: официально Сабина пока в браке не состоит и детей не имеет.

В прессе в 2017 году писали о ее романе с бывшим мужем модельера Ульяны Сергеенко — миллиардером Даниилом Хачатуровым. Журналистам якобы удалось выяснить, что бизнесмен преподнес Сабине кольцо и что пара готовится к свадьбе. Однако с момента данных публикаций прошло уже четыре года — и никакой свадьбы не было.

Пару лет назад в одном из интервью Сабина призналась, что ее сердце свободно. Артистка пояснила, что по молодости не уделяла романтическим отношениям особого внимания: ей было важно набраться знаний и преуспеть в профессии. Конечно, отношения с мужчинами были, но о них знаменитость не рассказывала. Она считает, что личная жизнь на то и личная, чтобы не обсуждать ее с посторонними людьми. Сабина признается, что ей сложно и неловко говорить на приватные темы, хотя некоторые ее коллеги по цеху свободно обсуждают свои браки и разводы. Каждому свое.

Завидная невеста

Ахмедова не скрывает: она любит детей, но одно дело просто любить, и совсем другое — завести своих и взять на себя огромную ответственность. Долгое время артистка не горела желанием стать мамой. Сейчас же она морально готова к рождению ребенка и не имеет ничего против создания семьи с достойным мужчиной. Артистка признается, что ей нравятся мамочки в зрелом возрасте, которые ответственно подходят к вопросам рождения детей и которые могут многому научить своих чад.

К своим годам Сабина добилась немалых успехов, обрела финансовую независимость. Поэтому неудивительно, что и жених ей нужен под стать. Кстати, семья артистки вполне обеспеченная.

Например, папа строит в Сибири мукомольные заводы. Известно, что Ахмедовы тесно общаются с актрисой Милой Йовович и ее семьей.