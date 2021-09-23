 

Евросоюз должен иметь возможность размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО – Боррель

23.09.2021, 16:32, Новости дня
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“У нас должна быть возможность размещения войск в такой же манере, как это делают американцы. Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО”, – сказал Боррель.

Военное усиление Европы, по словам дипломата, не должно вызывать беспокойство в НАТО.

“Чем сильнее будет Европа, тем сильнее будет НАТО, поскольку мы являемся частью [Альянса]. Военные возможности Европы – это дополнение для НАТО, а не альтернатива ему”, – подчеркнул Боррель. 

Европейский дипломат положительно отозвался о действиях сил США в Афганистане, в частности при обеспечении безопасности эвакуации иностранцев из Кабула. 

“Благодаря вам, вашим войскам стало возможным обеспечить безопасность аэропорта Кабула”, – подытожил он.

Контекст:

Боррель на неформальной встрече в Словении 2 сентября этого года с главами внешнеполитических и оборонных ведомств Евросоюза говорил, что события в Афганистане показали необходимость создания собственных независимых вооруженных сил ЕС.

“Нам нужно повысить нашу способность действовать автономно, где это необходимо. Были ли мы готовы отправить миссию, чтобы взять под контроль и охранять аэропорт в Кабуле? Нет. Американцы – да, мы – нет”, – заявлял он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что создание новых вооруженных сил Европейского союза, за которые выступают высокопоставленные официальные лица ЕС после событий в Афганистане, разделит Европу и союзников по НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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