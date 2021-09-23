 

Национальный авиационный университет присоединяется к “Большому строительству” и поможет с реконструкцией аэропортов – ректор Луцкий

23.09.2021, 16:32, Новости дня
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“НАУ имеет мощную авиационную и инженерную школу, а наши высокопрофессиональные педагогические и научные кадры признаны мировым сообществом. Поэтому я считаю чрезвычайно важным этот шаг. Этот запрос от государства на работу украинских специалистов и их активное привлечение к модернизации инфраструктуры аэропортов по всей стране”, – отметил ректор НАУ Максим Луцкий.

Важным направлением сотрудничества также будет разработка новой образовательно-профессиональной программы, направленной на подготовку компетентных специалистов, будущих эксплуатантов аэродромных комплексов, добавили в университете.

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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