Национальный авиационный университет присоединяется к “Большому строительству” и поможет с реконструкцией аэропортов – ректор Луцкий

“НАУ имеет мощную авиационную и инженерную школу, а наши высокопрофессиональные педагогические и научные кадры признаны мировым сообществом. Поэтому я считаю чрезвычайно важным этот шаг. Этот запрос от государства на работу украинских специалистов и их активное привлечение к модернизации инфраструктуры аэропортов по всей стране”, – отметил ректор НАУ Максим Луцкий.

Важным направлением сотрудничества также будет разработка новой образовательно-профессиональной программы, направленной на подготовку компетентных специалистов, будущих эксплуатантов аэродромных комплексов, добавили в университете.

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

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