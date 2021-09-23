Покушение на Шефира

Обстрел машины помощника Зеленского: президент Украины считает это преступление признаком «слабости».

22 сентября, около 10 утра возле села Лесники Киево-Святошинского района была обстреляна машина первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Тяжело ранен водитель. Об этом сказал журналистам, которые находились в Раде, Давид Арахамия, депутат партии власти «Слуга народа».

Полиция осматривает машину Сергей Шефира. Фото: Brendan Hoffman/Getty Images

— …Двадцать минут назад я разговаривал с паном Шефиром, он ехал на работу, — сказал Арахамия. — Он в 50% случаев ездит за рулем сам. В районе Лесников было совершено нападение, машина была расстреляна из автоматического оружия. Водитель получил три огнестрельных ранения, госпитализирован, сам Сергей Нахманович цел. Полиция отреагировала моментально. Его пересадили в машину с полицейским экипажем и отвезли в безопасное место. По состоянию на сейчас введен план-перехват по Киеву и области.

Пресс-служба Национальной полиции сообщила: в автомобиль Шефира попало 10 пуль. Правоохранители просят всех, кто мог оказаться свидетелем покушения, — участников дорожного движения либо местных жителей — немедленно откликнуться. Идет спецоперация «Сирена», на месте события находится генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она уже написала в фейсбуке о том, что не установленные пока лица стреляли из автоматического оружия калибром 7,62 и это «вызов правоохранительной системе».

57-летний Сергей Шефир стал украинским государственным деятелем в 2019 году, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. До того он, основатель «Студии «95-й квартал» и ее многолетний директор, а также сценарист и продюсер фильмов, был одним из лидеров предвыборного штаба Зеленского. Начинал свою карьеру в кавээне.

Шефир считается одним из самых близких к президенту соратников. Депутаты от «Слуги народа» называют его закрытым, «с узким кругом доверенных лиц».

Он не имеет страниц в соцсетях, не получает зарплату и не дает интервью с тех пор, как его публично высказанное в СМИ соображение о том, что Украине и РФ рано или поздно придется договариваться о мире, иначе можно воевать «еще сто лет», получило резко негативный отклик. Внутри пропрезидентской депутатской фракции к Шефиру отношение скорее настороженное: не понимают, чем тот занимается, «кроме общения с олигархами».

Напомню: в настоящее время Владимир Зеленский находится в США, он выступил на Генассамблее ООН. В шесть утра по нью-йоркскому времени, в номере гостиницы он записал свое видеообращение.

Дмитрий Разумков, Андрей Богдан Сергей Шефир и Владимир Зеленский (слева направо). Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

… — Правоохранители считают, что это было покушение на убийство, — сказал он. — Сразу после выступления на Генассаблее ООН я отправляюсь в столицу (в Киев, — О.М.). Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока что. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но в любом случае я считаю, что передавать мне привет выстрелами из леса, по автомобилю моего друга — слабость. На крепость нашей команды это не влияет. На тот курс, который я выбрал вместе со своей командой — к изменениям, детенизации нашей экономики, борьбы с криминалитетом, финансовым олигархатом — тоже никак не влияет. Даже наоборот. Потому что есть мандат на изменения.

В Офисе президента покушение на Шефира воспринимают как демонстративное предупреждение со стороны олигархов.

Михаил Подоляк, советник главы офиса, сказал в комментарии влиятельному интернет-ресурсу «Украинская правда», что «покушение на ключевого члена команды президента» можно расценивать как кульминацию «агрессивной и даже воинственной кампании противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов».

Полиция осматривает машину Сергей Шефира. Фото: Brendan Hoffman/Getty Images

По словам Подоляка, «происходит ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация («выведение из тени», «обеление» экономики. — Ред.), деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию». Теперь эти неназванные субъекты пошли по пути физического запугивания. Подоляк подчеркнул, что политика Зеленского останется неизменной, а «ответом на преступные действия станут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти».

По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «покушение на убийство двух и более лиц» (ст. 115 УК Украины).

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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