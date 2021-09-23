Роскосмос решил выяснить остаточный ресурс российского сегмента МКС

Роскосмос ищет подрядчика на организацию экспериментов на российском сегменте МКС и определение нынешнего и остаточного ресурса элементов конструкции и корпусов российского сегмента станции.

В техническом задании к тендеру говорится, что госкорпорации требуется «определение текущего израсходованного и остаточного прочностного ресурса элементов конструкции РС (российского сегмента) МКС, ресурсной и ударной прочности конструкционных материалов и защитных конструкций модулей PC МКС в период 2022-2023 годов с учетом всех конфигураций МКС, силовых воздействий и изменения условий воздействия космического мусора и микрометеороидов в процессе эксплуатации», передает ТАСС.

Также Роскосмос хочет спрогнозировать срок «исчерпания прочностного ресурса конструкции PC МКС».

Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции.

Напомним, РФ планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию.

2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.

Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года.