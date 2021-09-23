Делаем увлекательную игрушку для развития мелкой моторики малышей. Нужно не более 20 минут

Игрушки, развивающие мелкую моторику, очень полезны для малышей. Вы можете сделать их своими руками из самых простых материалов. Вот одна интересная идея, как смастерить яркие рамки со шнурками. Это веселая и образовательная штука, с которой ваш ребенок будет с удовольствием играть. Сделать такую игрушку очень просто — следуйте пошаговой инструкции.

Требуемые материалы:

необработанные деревянные рамки без стекла (вместо них можно использовать плотный картон);разноцветные шнурки;карандаш;линейка;дрель и сверло;наждачная бумага;плоскогубцы.

Шаг 1. Подготовить рамки

С помощью плоскогубцев удалите металлические выступы в центре рамки для крепления снимка — для игрушки они не понадобятся. Сделайте отметки на одинаковом расстоянии от рамы. Начните с углов, а затем отметьте между ними одинаковые отверстия. При использовании широкой рамки отметьте два набора отверстий, чтобы они располагались на расстоянии 1,5 см друг от друга.

То же самое можно сделать в рамке из картона. Вырежьте ее из цельного листа или склейте сами из четырех плотных полос. Картон будет держать форму не хуже дерева, если его не мочить. Для большей прочности можете покрыть его лаком.

Шаг 2. Проделать отверстия

Просверлите отверстия более крупным сверлом. Диаметр должен быть чуть больше самого шнурка, чтобы его можно было легко продеть. С дрелью работайте аккуратно, так как тонкое дерево легко трескается. Подложите под рамку лист пенопласта или, например, старую книжку. Если вы делаете картонную рамку, в ней отверстия легко продырявить ножом или толстой отверткой.

Шаг 3. Отшлифовать рамку

Отшлифуйте обе стороны рамки и края отверстий, чтобы предотвратить попадание осколков в руки малыша. Вы, вероятно, столкнетесь с небольшими сколами вокруг дырочек, их тоже обязательно нужно удалить. Сверните кусок наждачной бумаги и протолкните его через каждое отверстие, чтобы разгладить внутреннюю часть. Придется немного повозиться, но это важный шаг.

Начните с грубого зерна 100 для первого шлифования, а затем переключитесь на более мелкое зерно 150+ для финальной обработки. Удобнее всего использовать шлифовальный блок — он отлично подходит для обработки плоских поверхностей. Убедитесь, что все гладко и аккуратно. В шероховатых дырочках шнурки будут быстро перетираться и рваться, да и малыш может пораниться.

Шаг 4. По желанию покрасьте рамку

Это не обязательный шаг, но можете проделать это при желании. Раскрасьте рамку, чтобы она была яркой и привлекательной для ребенка. Просто прогрунтуйте сначала деревянную поверхность и потом покрасьте в свой любимый цвет! Выждите полного высыхания грунтовки, краску берите нетоксичную, не опасную для детей.

Шаг 5. Втяните в отверстия шнурки

Выберите несколько разноцветных шнурков, завяжите узел на одном конце каждого из них и проденьте их через отверстия. Есть много вариантов рисунков, которые можно создать с помощью шнурков.

«Вышивайте» ими ровные крестики, переплетения, как в корзинке или просто перепутайте их в произвольном порядке, чтобы получился разноцветный хаос. ребенку будет потом интересно все это расплетать или пытаться повторить ваш узор. Его сложность будет зависеть от возраста малыша.

Идеи для занятий

С помощью такой игрушки можно делать разные упражнения на мелкую моторику. Если ребенок маленький, начните с одного или двух шнурков, потом добавляйте их. Если сделать сразу сложную комбинацию, малыш попробует расплести ее и бросит, не закончив. Ориентируйтесь на возраст ребенка, чтобы ему было интересно.

Для более старших детей можно устроить импровизированный ткацкий станок: протяните длинный шнурок в одном направлении поперек рамы, затем проденьте через него другие шнурки, как на настоящем станке! Это будет очень полезная штука, которая покажет ребенку, как создается настоящая ткань. Пусть дети создают свои узоры и ткут новые полотна.

Можете использовать такую штуку, как фоторамка со шнурками. Когда вы их все переплетете и дизайн будет завершен, свяжите конец шнурка, обрежьте его и нанесите немного клея, чтобы закрепить шнурки на месте и предотвратить распускание концов. Это будет забавный подарок на праздник, который дети могут сделать своим родственникам — бабушкам и дедушкам. Рамка потом будет долго напоминать о том, как дети приложили свои руки, развивая фантазию.

Почему такие игрушки полезны для малышей?

Шнурки — это лучший тренажер для маленьких ручек, потому что они имеют плотную заостренную часть и их приятно держать в руках. Шнуровка игрушек — прекрасное упражнение для мелкой моторики и отличный способ познакомить детей с концепцией узоров.

Из цветных веревочек можно создавать бесконечные вариации плетения и шнуровки. Сделайте такую игрушку для своего начинающего текстильного дизайнера уже сегодня! Развитие мелкой моторики поможет малышу стать умнее, внимательнее, усидчивее, лучше воспринимать и обрабатывать информацию. При этом игрушка просто не даст ему заскучать, когда вас не будет рядом.