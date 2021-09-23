 

Мнение: Выборы и коррупция

23.09.2021, 15:42, Разное
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21 сентября, на следующий день после так называемых выборов, в Казани задержали управляющего фондом соцстраха по Татарстану Павла Лоханова, которому инкриминируется взятка в 2,4 млн. рублей.

Подозреваемый вину отрицает, говорит, что деньги были обнаружены не в машин, а рядом. Понятное дело, что парню не поверили и отправили в СИЗО. Пока на два месяца (подробности).

Не знаю, что там произошло на самом деле, но я помню Павла совсем другим, когда он только-только пришел на работу в казанский кремль, в службу протокола главы республики. Тогда никому в голову не пришло бы, что из этого скромного парня, знающего несколько языков, вырастет взяточник. А выглядел он тогда так:

В 2015- 2019 годах Павел Лоханов работал главой администрации Камско-Устинского района Татарстана. Хорошо работал. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году обеспечил ЕР 93.96% голосов.

В 2018 году на выборах президента России в итоговом протоколе Камско-Устинского района у Владимира Путина было 91.06% голосов.

Вот я и думаю, когда Павел Лоханов испортился? Думаю, не во время работы в казанском Кремле. Может быть именно тогда, когда обеспечивал, явно, липовые цифры в протоколах голосований? Может, именно тогда решил, что теперь можно все? Что мне теперь обязаны, я в системе, мол, вместе воровали?

К слову,  Камско-Устинская первичка ЕР приостановила членство Павла Лоханова в партии.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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