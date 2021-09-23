 

Гражданину Молдовы запретили въезд в Украину на три года. Он украсил георгиевской лентой переднюю панель автомобиля

23.09.2021, 15:40, Новости дня
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“Вчера в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдовы, который автомобилем следовал из Украины через пункт пропуска “Могилев-Подольский”, запрещенную символику – георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля… За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд на Украину”, – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что об инциденте пограничники также уведомили сотрудников Нацполиции и СБУ.

Контекст:

Оранжево-черная георгиевская лента в последние годы используется российскими властями как символ победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Украине георгиевская лента стала одним из популярных символов сепаратистов.

16 мая 2017 года Верховная Рада ввела административную ответственность за ношение георгиевской ленты, 12 июня пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, который вступил в силу 15 июня 2017 года. Согласно документу, за ношение георгиевской ленты не ветеранами войны предусмотрен штраф, а в случае повторного ее использования – арест.

В ГПСУ подчеркнули, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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