 

В Раде во время рассмотрения законопроекта об олигархах оппозиция скандировала: “Лукашенко!” Видео

23.09.2021, 15:40, Новости дня
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Это произошло в ходе голосований за поправки по сокращенной процедуре. Представители “ЕС” Ирина Геращенко и Николай Княжицкий выразили недовольство ведущему заседания, первому заместителю спикера Рады Руслану Стефанчуку, в связи с тем, что он не выносил на рассмотрение их правки. 

Они упомянули “диктаторов” – Владимира Путина в России и Александра Лукашенко в Беларуси.

После этого в зале начали скандировать: “Лу-ка-шен-ко!” Геращенко и Княжицкий поддержали эти крики, стоя возле Стефанчука.

Стефанчука это рассмешило.

“Он не придет, он в другой стране. Это вам туда, к Шевченко”, – указал он в зал, видимо, на внефракционного нардепа Евгения Шевченко.

После реплики Стефанчука крики “Лукашенко!” прекратились.

Контекст:

23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”.

Согласно документу, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

К законопроекту подавали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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