Шабунин заявил, что его дом поджег обвиняемый в поджоге редакционного автомобиля “Схем”

“Мой дом сжег человек (с сообщниками), обвиняемый в поджоге редакционного авто “Схем”, Кирилл Барихашвили. Чтобы выяснить это, правоохранителям нужно было всего лишь пробить его телефон: преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и, собственно, в ночь поджога. Правда, элементарное следственное действие – проверить пребывание обвиняемого в поджоге (авто журналистов-расследователей) на месте совершения аналогичного преступления?” – написал Шабунин.

Он подчеркнул, что не верит, что Нацполиция и прокуратура не сделали такую сверку. По его мнению, власти и правоохранительные органы “крышуют” преступников.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158496653754537

Информацию о местонахождении телефона Барихашвили ЦПК получил от нескольких источников в правоохранительных органах, сообщает “Радіо Свобода”.

Контекст:

23 июля 2020 года Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом под Киевом. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.

В конце декабря 2020 года родителям Шабунина и родителям его жены под двери подбросили гранаты и коробку, перемотанную скотчем. Правоохранители сообщили, что в гранатах не было взрывчатки. Сам Шабунин считает гранаты под квартирой его матери запугиванием и попыткой передать “привет”.

Автомобиль программы “Схемы” 18 августа 2020 года подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – “Короли дорог”, о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы “Схемы” Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

В июле 2021 года Броварский горрайонный суд Киевской области закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняли в поджоге автомобиле. Адвокаты обвиняемого заявили, что следствие не соблюло сроки продления досудебного расследования по делу.

21 сентября Апелляционный суд Киева отменил решение Броварского горрайонного суда.

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