Минэкономики Украины опубликовало среднюю стоимость топлива. Бензин в цене снизился, а дизтопливо подорожало

В предыдущий раз Минэкономики публиковало изменения средней стоимости бензина и ДТ 14 сентября. Теперь расчетные цены для бензина снизили с 26,61 до 26,17 грн/л, а для ДТ повысили с 22,32 до 22,59 грн/л. Соответствующие расчеты министерству предоставила НАК “Нафтогаз України” 21 сентября.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в сетях АЗС не должна превышать 31,17 грн/литр, на ДТ – 29,59 грн/л.

По сравнению со второй декадой сентября средняя цена на бензин опустилась на 44 коп./л, а на ДТ выросла на 27 коп./л., подсчитало enkorr.

Крупные розничные сети АЗС 23 сентября успели изменить цены на топливо, пишет enkorr со ссылкой на данные “Консалтинговой группы А-95” по анализу розничного рынка нефтепродуктов. Так, на заправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 и 50 коп./л, до 31,17 и 30,49 грн/л. ДТ в указанных сетях подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

Средняя цена бензина А-92 по Украине снизилась на 10 коп./л, до 29,22 грн/л, А-95 – на 9 коп./л, до 30,10 грн/л. Средняя цена ДТ выросла до 28,51 грн/л (подорожало на 7 коп./л).

Контекст:

Кабинет Министров Украины 14 мая этого года установил предел наценки на топливо в сетях АЗС. Цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – более чем на 5 грн. Эти ограничения вводятся в период действия карантина. Временное госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ объясняли необходимостью предотвращения злоупотреблений субъектов хозяйствования и обеспечения доступного топлива для населения.

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