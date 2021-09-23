 

45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама

23.09.2021, 15:40, Новости дня
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“Сегодня 16 лет исполняется моей любимой доченьке Ариадне. Это счастливый день и для меня. Всегда горжусь ее успехами и достижениями. Ариша множество раз была украшением моих благотворительных концертов и спектаклей. Замечательный она человек и моя гордость! Помимо ролей на сцене, я исполнила главную роль моей жизни – материнство! Поэтому сегодня день рождения доченьки – это и мой праздник. Я счастливая мама”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Ариадна Волочкова – единственная дочь балерины. Ее отец – бизнесмен Игорь Вдовин. Свадьбу с ним Анастасия Волочкова сыграла 7 июля 2007 года, в 2008-м пара рассталась. Ариадна родилась до брака, в 2005 году. Последние несколько лет Ариадна живет отдельно от матери. 

В сентябре 2021 года стало известно, что у Вдовина вскоре родится сын – его новая жена, российская ведущая Елена Николаева сообщила о беременности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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