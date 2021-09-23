 

«Ничего криминального»

23.09.2021, 15:34, Разное
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Полицейский в Питере зафиксировал на видео вброс бюллетеней прямо в сейф-пакет. Горизбирком отказался разбираться.

Майор полиции Петербурга 17 сентября снял на видео, как гражданка на избирательном участке вскрывает сейф-пакет, запихивает туда пачку смятых бюллетеней, а затем снова запечатывает пакет. Как сообщает «Фонтанка», полицейский подал заявление в УМВД по Невскому району по факту манипуляций с документами.

По информации издания, съемка веласть в школе на улице Подвойского, где располагались участки 1484-1487. «Наблюдатели Петербурга» отмечают, что вброс произведен в сейф-пакет участка 1484. «Фонтанка» утверждает, что манипуляции в кадре производит глава участковой комиссии 1484 Наталия Горбаренко.

На видеозаписи полицейский сообщает женщине, что находится при исполнении и намерен вызвать следственную группу для ее задержания. Женщина не реагирует и пытается закрыть камеру рукой.

Член горизбиркома Петербурга Олег Зацепа назвал видео с предполагаемым нарушением «невнятным», передает телеграм-канал «Ротонда».

«Ситуация не стоит выеденного яйца. На коротком видео запечатлена упаковка бюллетеней в сейф-пакет. <…> Ничего криминального в этом нет»,

— пояснил он.

По итогам выборов глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что Петербург стал одним из рекордсменов по фальсификациям среди регионов. Она призвала обеспечить «неотвратимость наказания» для причастных к нарушениям.

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На некоторых участках в Петербурге выборы прошли без нарушений. Но результаты оказались далекими от реальности

После этого результаты выборов в Госдуму на семи участках в Питере признали недействительными. На шести участках отменили итоги выборов в Законодательное собрание. Участок 1484, на котором снял видео полицейский, не вошел в их число.

Трехдневные выборы в РФ проходили с 17 по 19 сентября. По всей стране выбирали депутатов в Госдуму — как отчитались в ЦИК, «Единая Россия» получила конституционное большинство, заняв 324 из 450 мест. Также в 9 регионах выбирали губернаторов — по данным ЦИК, все действующие главы регионов лидировали на выборах в своих субъектах.

В 39 регионах избирали также свои парламенты (среди них, в частности, Дагестан, Петербург, Ленобласть, Подмосковье, Приморье).

ВИДЕО

Источник: Новая газета



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