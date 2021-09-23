Оказалось, что компания Samsung выпустила всего 10 000 смартфонов Galaxy S21 FE

Похоже, что маркетологи корейской компании Samsung утратили веру в свои силы. А может быть, дело всего лишь в дефиците полупроводников, которые приходится экономить даже при выпуске перспективных продуктов. Иначе никак нельзя пояснить тот факт, что новой модели Galaxy S21 FE произведено за последний месяц всего-то 10 тысяч штук.

Для глобального рынка это даже меньше, чем капля в море, отмечают аналитики. Но они же говорят и о том, что срок между началом продаж Galaxy S21 FE и презентацией новой серии Galaxy S22 скишком короток – всего каких-то четыре месяца.

То есть, получается, что «Самсунг» выпустил «лишнюю» модель смартфона, с которой теперь сам не знает, что ему делать. Производство начинать нельзя заканчивать? Где поставить запятую?