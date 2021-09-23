 

FedEx отправляет самоуправляемые грузовики в дальнюю дорогу

23.09.2021, 15:30, Новости дня
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Логистическая компания FedEx заявила, что уже начинает отправлять грузовики с автономным управлением в дальние рейсы. А ведь еще недавно все считали, что машина без водителя – это фантастика, которую можно будет воплотить только в далеком будущем.

Речь идет не о каком-нибудь легковом «пирожке», отмечают эксперты. Это полноценные фуры – машины с полуприцепами восьмого класса.

Вскоре они начнут регулярные перевозки грузов по штату Техас (США), откуда, по мнению представителей компании, и начнется эра автономного автомобильного движения. Первый маршрут уже определен. Он станет чем-то вроде последнего испытательного полигона для транспортных средств такого рода, утверждают специалисты из FedEx.



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