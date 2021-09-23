Ученый сорвал выступление Джорджа Буша
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Американский ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сорвал выступление бывшего президента США Джорджа Буша-младшего во время мероприятия The Distinguished Speaker Series, заявив, что политика следует посадить его в тюрьму.
Видео инцидента опубликовал Daily Sabah, передает РИА «Новости».
“Arrest this war criminal:” Former US President George W. Bush’s speech gets interrupted again, as anti-war activist slams him for committing war crimes in Iraqpic.twitter.com/oo0g1P5nDb
— DAILY SABAH (@DailySabah) September 23, 2021
Спрейг обвинил Буша в смерти «миллиона иракцев и десятков тысяч американцев», а также в применении фосфорного оружия.
В ответ ведущий мероприятия заявил, что ученый неуважительно относится к аудитории, а бывший президент пошутил, что в «этой стране можно обратиться к главе государства напрямую», и помахал активисту.
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