Ученый сорвал выступление Джорджа Буша

Американский ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сорвал выступление бывшего президента США Джорджа Буша-младшего во время мероприятия The Distinguished Speaker Series, заявив, что политика следует посадить его в тюрьму.

Видео инцидента опубликовал Daily Sabah, передает РИА «Новости».

“Arrest this war criminal:” Former US President George W. Bush’s speech gets interrupted again, as anti-war activist slams him for committing war crimes in Iraqpic.twitter.com/oo0g1P5nDb

— DAILY SABAH (@DailySabah) September 23, 2021

Спрейг обвинил Буша в смерти «миллиона иракцев и десятков тысяч американцев», а также в применении фосфорного оружия.

В ответ ведущий мероприятия заявил, что ученый неуважительно относится к аудитории, а бывший президент пошутил, что в «этой стране можно обратиться к главе государства напрямую», и помахал активисту.