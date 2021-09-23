 

Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции

23.09.2021, 15:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоскосмос выделил финансирование на разработку требований к Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и ее семи модулям, следует из материалов на сайте госзакупок.

Разработку требований планируется выполнить в рамках научно-исследовательской работы «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов», на которую планируют потратить 1,735 млрд рублей до ноября 2025 года, передает РИА «Новости». 

Согласно документу, будут разработаны проекты тактико-технических заданий как на саму РОСС, так и на входящие в нее модули: базовый блок (запускается ракетой-носителем «Союз-5»), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (ракетами «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (ракетами «Ангара-А5»).

Напомним, РФ планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию. 

2 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) после 2030 года.



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