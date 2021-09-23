В Турции по ошибке делали прививки от COVID младенцам
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Турецкие медики ошибочно делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года, сообщил профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругель в эфире местного телевидения.
«Иногда малышам ошибочно вводили вакцину от COVID-19 вместо вакцины против гепатита В», сообщил Куругель в эфире NTV, передает ТАСС.
При этом не было выявлено побочных эффектов даже с учетом того, что дети получали высокие дозировки вакцин, «подобные случае происходили с детьми в том числе в возрасте одного и шести месяцев». Профессор не назвал, сколько таких случаев произошло в стране.
Минздрав Турции объявил о начале служебной проверки по факту заявлений профессора.
В середине сентября суточный прирост новых случаев коронавируса в Турции превысил 28 тыс. случаев, это был максимальный показатель с 4 мая.
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