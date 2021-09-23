Александр Серов: “Первая жена Крутого считала его неудачником”

Певец Александр Серов раскрыл подробности развода Игоря Крутого с первой женой. Елена Бутома считала композитора неудачником.

Александр Серов пообщался с Борисом Корчевниковым в рамках программы «Судьба человека». Он пояснил о разводе своего друга Игоря Крутого с первой супругой. Артист был лично знаком с Еленой Бутомой. Та сказала, что решила расстаться с ним, поскольку не любит неудачников. Однако в итоге Игорь Крутой стал известным продюсером и композитором.

В студии программы присутствовал и Игорь Крутой. Он заявил, что неприятно было чувствовать себя брошенным мужчиной в моральном плане. Злости по отношению к экс-супруге у музыканта не было. Просто тогда совпало несколько неприятных обстоятельств, в частности, у Крутого умер отец.

Игорь Крутой в браке с первой женой состоял всего два года. За это время у них успел появиться сын Николай.

Источник: teleprogramma.pro