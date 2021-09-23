Демонстративное превосходство, скрытность: что нельзя игнорировать в отношениях

Трудно найти человека для серьезных отношений и построения семьи. Но еще хуже, когда мы влюбляемся и не замечаем негативные черты характера. Как определить, что перед вами не самая подходящая партия?

В отношений необходимо помнить о стоп-сигналах и замечать их их как можно раньше, прежде чем они смогут нанести вам какой-либо реальный ущерб.

Вам стоит серьезно относиться к любым звоночкам. Как только вы их увидите, уходите от этого человека. Не нужно ждать и надеется на лучшее.

На какие красные флажки следует обратить внимание на свиданиях? Эксперт по взаимоотношениям Джеймс Томас рассказал про ряд стоп-сигналов, которые нельзя игнорировать.

Ревность

Некоторые считают ревность довольно милым проявлением чувств, но лишь до поры до времени. Если человек, с которым вы встречаетесь, ревнует вас к каждому столбу и проявляет характер собственника, уходите от него. Подобные люди склонны к эмоциональным качелям и давлению на своего партнера.

Любовная бомбардировка

Он осыпает вас любовью, сразу говорит, что обожает вас, и едва ли не каждый день балует вас подарками. На первый взгляд кажется, что все замечательно. Но, к сожалению, не все так просто.

Фаза конфетно-букетного периода и страстные моменты влюбленности – это здорово и романтично. Но, когда развитие отношений происходит слишком быстро и интенсивно, это может свидетельствовать о не самых лучших намерениях человека.

“Любовная бомбардировка – это термин, используемый в психологии для описания тактики манипуляции, при которой партнер обращается с жертвой с чрезмерной теплотой и любовью, – объясняет Джеймс. – Тактика любовной бомбардировки обычно включает в себя манипуляции и нечестность, чтобы завоевать доверие этого человека и получить над ним контроль”.

Если ваш спутник чрезмерно нахваливает вас и клянется в любви, хотя вы встречаетесь совсем недолго, это может говорить о его нечестности. Будьте начеку: такие люди способны относиться к кому-то по-доброму лишь в тех случаях, когда им что-то нужно.

По словам Джеймса, в начале отношений не нужно никуда спешить. Вы должны присмотреться к человеку, изучить его характер и сделать выводы, стоит ли вам идти вместе по жизни.

Комплекс превосходства

Уверенность – это хорошо, но высокомерие – совсем другое дело.

Джеймс говорит: “Комплекс превосходства – это иллюзия личного превосходства или божественного мандата. Человек, страдающий от этого заблуждения, будет демонстрировать высокомерное, надменное или пренебрежительное поведение”.

Если ваш партнер заставляет вас чувствовать себя глупо или принижает ваши интересы, то это можно считать тревожным сигналом.

Комплексы превосходства часто встречаются у нарциссов, которые чрезмерно восхищаются собой. Они считают, что их мнение самое правильное, а если кто-то с ним не согласен, то способны унизить и оскорбить.

Секретность

Возможно, вы являетесь лишь запасным вариантом? Если человек хранит вас в секрете, появляется раз в неделю и никому о вас не рассказывает, то тому наверняка есть причина, и не самая приятная. Вероятно, он не планирует с вами долгих отношений, либо у него на стороне есть другой партнер.

Неверность

Тот, кто обманул однажды, может обмануть еще раз. Предыдущая измена наверняка посеет зерно сомнения в вашем сердце. Будьте осторожны, и если вы чувствуете, что человек не заслуживает доверия, поставьте точку в отношениях.

Половая несовместимость

Маловероятно, что у вас будет одно и то же половое влечение, но совершенно разные либидо способны вызвать проблемы в будущем. Однако более важным является то, как ваш партнер решает эту проблему. Будет ли он жестоким или пассивно-агрессивным, когда вы не в настроении? Будет ли корить вас или обвинять? Как утверждает Джеймс, на это стоит обязательно обращать внимание и не игнорировать посылаемые сигналы.

Никаких стремлений

Джеймс говорит: “Каждый человек по жизни движется в разном темпе, и все мы находимся в своих личных временных рамках. Однако если человек демонстрирует патологическую лень, отсутствие всякого стремления или мотивации, то это является весьма непривлекательным для хороших отношений.

“Узнайте, в чем причина их лени, – говорит Джеймс. – Возможно, все связано с какой-то личной неудачей, или же это часть их характера. Он ожидает, что вы принесете себя в жертву и приспособитесь к его жизненным привычкам. В случае последнего варианта вам нужно решить, хотите ли вы нести полную ответственность за другого человека”.