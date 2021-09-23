 

Наблюдатель из КНДР съел полторы сотни бюллетеней на выборах в Хабаровском крае

23.09.2021, 14:51, Разное
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При проведении выборов в Хабаровском крае, приехавший из Северной Кореи наблюдатель Кир Им Тан во время подсчёта голосов незаметно для комиссии стащил и съел примерно 150 бюллетеней.

Через некоторое время после этого Кир Им Тан почувствовал тошноту. Прибывшие на участок врачи диагностировали несварение желудка. Вначале сотрудники правоохранительных органов подозревали членов комиссии в отравлении независимого наблюдателя, однако, после просмотра видео с камер наблюдения, на которых видно, как наблюдатель есть бюллетени, стала понятна причина происходящего

Председатель комиссии Анна Коломкина рассказывает: “Мы, пока голоса считали, даже и не заметили, что что-то странное происходит. Ну стоит наблюдатель, перекладывает бюллетени, считает. Кто ж знал, что он настолько голодный. Мы бы его хоть покормили!”

Сам Ким Ир Тан на текущий момент уже поправился и рассказал о своих впечатлениях по прошествии выборов: “Я очень доволен выборами в России. Такая честная, открытая процедура! Не как в Корее, конечно, но тоже неплохо”.

Губернатор Хабаровского Края Михаил Дегтярёв уже распорядился выделить пострадавшему сухой паёк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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