К президентским выборам 2024 года в России полностью перейдут на электронный формат голосования

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии России подготовила пакет из пяти законопроектов для поэтапного перехода на электронную форму голосования на выборах всех уровней, начиная с 2024 года. Законы будут представлены на рассмотрение Государственной Думы нового созыва после начала ее первой сессии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эту инициативу следующим образом: “Мы уже не раз показывали, что являемся передовым государством в области высоких технологий и эталоном конкурентных и справедливых выборов. Но мы должны идти дальше. Пока весь так называемый прогрессивный мир голосует при помощи бумажных бюллетеней или по почте, мы уже сейчас можем полностью перейти на электронный формат голосования. Он исключает возможность любых манипуляций, подтасовок и фальсификаций”.

Журналисты поинтересовались у председателя ЦИК, не станет ли полный переход на электронное голосования препятствием для граждан старшего поколения, которые не умеют пользоваться интернетом. Она заверила, что для этого будут предусмотрены волонтерские службы, которые будут помогать таким людям голосовать, а в случае если у них не будет технических средств, то они будут предоставляться во временное пользование государством после подписания соглашения о материальной ответственности.

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