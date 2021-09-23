Украина может потерять часть китайского рынка железной руды из-за обвала цен и высокой конкуренции – СМИ

“До сих пор высокие цены нивелировали длинное транспортное плечо. Но теперь, когда стоимость руды скатилась ниже $100 за тонну, удельный вес логистики в конечной цене значительно вырос. Поэтому уже четвертый квартал станет для производителей руды головокружительным спуском с небес на грешную землю”, – сказано в статье.

Цены на руду сначала росли, но потом эта тенденция завершилась резким спадом, а значит вырастет конкуренция среди поставщиков, сообщил в комментарии изданию президент объединения “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Сегодня около 70% продаж железной руды на глобальном рынке мире приходится на компании из так называемой “большой тройки” – Австралии, Бразилии и ЮАР.

“Но у них не только колоссальные объемы добычи, но и самая низкая себестоимость – в два-три раза ниже, чем на украинских ГОКах. Главная причина в том, что они сразу добывают руду, где содержание железа доходит до 60%, а в Украине этот показатель гораздо ниже, поэтому значительные средства приходится тратить на обогащение”, – отмечают авторы статьи.

В Украине горно-металлургический комплекс в период высоких цен на сырье обеспечивал поступление валюты и поддерживал гривну, объясняют журналисты.

“Выручка от экспорта ЖРС за указанный период составила $5,5 млрд – в 2,3 раза больше, чем за январь – август 2020 года. При этом физические объемы экспорта оставались примерно на уровне прошлогодних. Почти половину (45%) украинского рудного сырья закупал Китай. Второе и третье места в рейтинге покупателей занимали Чехия и Австрия – 9,4% и 7,7% соответственно”, – сказано в материале.

Контекст:

19 августа цены на руду на мировых товарных биржах упали до $134,05 за тонну, что являлось самым низким показателем с весны 2021 года. 1 сентября цена на железную руду упала до $143,55 за тонну, 10 сентября – до 130 долларов, 16 сентября – до $113 за тонну.

20 сентября цены на руду в Китае опустились ниже $100 за тонну.

После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявляла исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

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