 

“Мы до этого офигенно общались”. Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер

23.09.2021, 14:48, Новости дня
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По мнению Демина, причиной такой реакции со стороны певицы является то, что у них не совпали характеры.

“Надя классная. Но есть еще несовпадение характеров. Не та химия между людьми. Хотя мы до этого офигенно общались. Но она сказала, когда мы через какое-то время после интервью встретились, что разочаровалась. Возможно”, – заявил Демин.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

В марте 2020 года на YouTube-канале “Люкс ФМ” вышло интервью Демина с Мейхер. В разговоре ведущий спросил, благодаря чему ее грудь после кормления троих детей остается красивой и не тяжело ли ей жить с таким размером груди. В ответ певица заявила, что ей противно отвечать на такие вопросы, и пригрозила, что уйдет. Спустя год ведущий признался, что певица заблокировала его в социальных сетях. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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