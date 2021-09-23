 

Разумков: Я бы не связывал покушение на Шефира с борьбой с олигархами

23.09.2021, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это точно беспрецедентный случай. Такие вещи являются позорными. Нет слов, если честно. Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это преступление. Все равно, кто его соврешил, – богатий человек, бедный человек или преступные элементы”, – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны найти и исполнителей преступления, и заказчиков.

“Некоторые коллеги преждевременно пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это очень плохая тенденция, и точно прибегать к ней не стоит. А то, что это можно расценивать как давление, на Офис [президента], на президента или непосредственно на Сергея Нахмановича – точно”, – заявил спикер парламента.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Президент Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / В Харькове разоблачили фейковую сеть “колл-центров” с месячным оборотом 7 млн грн

27.11 / Eltrece – «Я потерял большого друга, а мир потерял легенду» — Пеле красиво простился с Марадоной

12.11 / США пригрозили Китаю санкциями за «ликвидацию свободы Гонконга»

17.12 / В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра финансов Марченко авторства нардепа Деркача

28.08 / Генпрокуратура запросила у Германии данные о диагнозе Навального

05.02 / СПЧ призвал обеспечить условия для работы журналистов на протестных акциях

16.07 / SCMP – технологическая отсталость и коррупция — в США выявили основные проблемы китайской армии

31.07 / Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов

26.05 / Лукашенко назвал фейком информацию о том, что в самолете с Протасевичем могли лететь агенты КГБ

04.09 / CNN – Афганистан в шаге от экономической пропасти — без помощи извне его ждёт коллапс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика