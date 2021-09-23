 

Компания Apple продала уже более 2 миллиардов смартфонов

23.09.2021, 14:38, Новости дня
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Американская компания Apple заявила о том, что ей удалось продать уже два миллиарда смартфонов, выпущенных под торговой маркой iPhone. Также мировая статистика подтверждает, что данный бренд стал самым массовым в истории глобального производства умных мобильных телефонов.

Как известно, недавно была официально представлена уже тринадцатая линейка смартфонов «Яблочной» компании. Однако собранные данные также подтверждают, что пик своей славы этот бренд уже пережил.

Так больше всего в мире было продано смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Но они-то уже стали раритетами, отмечают специалисты. Последователям никак не удается пепеплюнуть их достижения. По мнению экспертов, третий миллиард устройств Apple сможет продать не ранее, чем через пять лет.



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