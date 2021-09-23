Ребенок впал в кому из-за отравления алкоголем в Саратовской области

В Саратовской области 12-летняя девочка попала в больницу с отравлением алкоголем, ребенок впал в кому, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По данным размещенным в средствах массовой информации, в городе Вольске Саратовской области 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы. В ходе медицинского обследования у нее диагностировано отравление алкоголем», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следственный отдел по городу Вольск начал доследственную проверку по этому сообщению. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе полноту «осуществляемого органами профилактики контроля за условиями жизни и воспитания девочки».

После проверки будет принято соответствующее решение.

В 2018 году в Туве девять подростков попали в больницу после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находились в тяжелом состоянии.