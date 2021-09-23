Путин поручил главе Марий Эл войти в программы по аварийному жилью

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым в режиме видеосвязи поручил губернатору включиться в федеральные программы по ликвидации аварийного жилья и модернизации ЖКХ.

«Сохраняется высокая доля аварийного жилого фонда. Вы об этом тоже знаете. Вы знаете также, что сейчас правительство принимает решение по продолжению программ ликвидации аварийного жилого фонда. Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы. Так же, как и в программы развития ЖКХ», – сказал Путин на встрече с Евстифеевым, передает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что на решение проблем в сфере ЖКХ выделяются миллиарды рублей. «А у вас здесь есть чем заниматься: здесь и износ тепловых сетей очень большой – свыше 57%, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения – 74%. Это копилось десятилетиями. Понятно, что это за один год не решается. Но нужно обязательно вписаться в эти программы», – подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что у республики хорошие показатели по основным направлениям работы: увеличиваются инвестиции в основной капитал, на хорошем уровне строительство жилья.

Также президент поручил главе Марий Эл отремонтировать региональные и местные дороги. «Так же, как и (вписаться) в программы улучшения дорожной сети. Вы только что об этом сказали, Александр Александрович, о том, что торги проводятся и так далее. Но нужно довести, конечно, до нормативного состояния и дороги регионального значения, и местного значения. Причем местного значения, как ни странно, процент даже чуть получше, чем регионального», – сказал Путин.

Он выразил надежду, что этот вопрос будет в поле внимания главы региона.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российскому ЖКХ нужна перестройка, ее концепцию в рамках стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны подготовят до конца 2021 года.