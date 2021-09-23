 

Российская делегация решила работать на сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции

23.09.2021, 14:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧлены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции, сообщил источник в российском парламенте.

«Принято решение, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии по ВКС», – сказал источник ТАСС. 

По его словам, это решение принято в том числе в свзяи с коронавирусными ограничениями в Страсбурге.

Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что делегации из РФ на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». 

Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям.



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