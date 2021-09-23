Российская делегация решила работать на сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции

Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции, сообщил источник в российском парламенте.

«Принято решение, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии по ВКС», – сказал источник ТАСС.

По его словам, это решение принято в том числе в свзяи с коронавирусными ограничениями в Страсбурге.

Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что делегации из РФ на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V».

Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям.