 

“Катастрофическая чушь”: журналист Шарий о “российском следе” в нападении на помощника Зеленского

23.09.2021, 14:20, Разное
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Эксперт считает, что предположения о том, что в нападении была замешана “рука Кремля”, беспочвенны. “Это жесткая катастрофическая чушь”, – заявил Анатолий Шарий. Он добавил, что украинцы слышат подобные высказывания о “российском следе” уже много лет.

Кроме того, журналист добавил, то если причастных к покушению на помощника президента Украины разыщут, то он
будет очень удивлен. Тем более, если их найдут живыми. По его мнению, сейчас нападавших не ищут, передает RT.

Шарий также сказал, что в лес Нацгвардию привезли искать нападавших только через четыре часа после обстрела автомобиля Шефира. По его словам, в районе ЧП также летали вертолеты.

Напомним, 22 сентября
в Киевской области в результате обстрела машины, где находился Сергей Шефир, был ранен водитель. Сам помощник Владимира Зеленского не пострадал.

Кремль уже отреагировал на происшествие и заявления о “российском следе”. Так, пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания имеют
“признаки излишне экзальтированного эмоционального состояния”. В свою очередь, как писали “Дни.ру”, Владимир Зеленский пообещал дать “сильный ответ” тем, кто совершил покушение на его первого помощника и друга.



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