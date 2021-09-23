 

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

23.09.2021, 14:20, Разное
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Покидая штаб-квартиру организации, политик столкнулся с журналистами. Корреспондент РИА Новости поинтересовался у лидера Незалежной, когда тот встретится с Владимиром Путиным. “Когда он будет готов”, – цитирует бывшего актера “Царьград”.

В Кремле же считают иначе. В четверг, 23 сентября, Дмитрий Песков объяснил журналистам, что переговоры Зеленского и Путина состоятся лишь тогда, когда оба президента будут готовы и поймут, о чем нужно разговаривать. То есть как появится повестка дня для общения двух политиков.

Ранее Песков заявлял: президент России четко дал понять, что готов встречаться с украинским лидером, поскольку отношения Москвы и Киева необходимо исправлять. От Украины же не поступают официальные предложения о переговорах глав двух государств.

Напомним, “Дни.ру” также писали о выступлении Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Президент Украины решил процитировать Владимира Путина и допустил ошибку. Политик запутался, когда именно российский лидер говорил об опасности попыток расшатать легитимность и авторитет организации.



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