Ученые назвали продукты для улучшения сна осенью

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23.09.2021, 14:14, Разное
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Ученые из США рассказали об осенних продуктах, помогающих улучшить сон осенью. Они рекомендуют употреблять кукурузу и яблоки, чтобы бороться с бессонницей.
Специалисты считают, что именно в осенний период у людей появляется хандра и стресс. В таких случаях они часто проводят вечер в постели. Ученые заявляют, что в это время лучше всего добавить в рацион продукты, помогающие улучшить сон. Одним из необходимых продуктов является миндаль, в котором есть магний, действующий успокаивающе. Также нужно не забывать о яблоках, включающих в себя витамин C, снижающий уровень сахара в крови, давление и улучшающий дыхание.

Полезным продуктом считается и индейка, в мясе которой есть триптофан, который обладает мягким седативным свойством. Сладкую кукурузу нужно употреблять людям с бессонницей, так как в ней высокое содержание мелатонина, а в сладком картофеле много клетчатки, обеспечивающей глубокий сон. Исследователи из США рекомендуют помнить и о клюкве, которая тоже полезна для сна и богата витамином C. Заснуть поможет и мускатный орех, который понижает кровяное давление, расслабляет кровеносные сосуды и положительно влияет на настроение.

Источник: www.mk.ru



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