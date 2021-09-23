 

Сергей Соседов назвал настоящий размер пенсии Аллы Пугачевой

23.09.2021, 14:14, Разное
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Критик Сергей Соседов пояснил о реальном размере пенсии Аллы Пугачевой. В рамках нового интервью он опроверг недавние слова певицы Лолиты о том, что Примадонне отечественной эстрады ПФР перечисляет 46 тысяч рублей.
Соседов считает, что социальное пособие должно быть примерно у всех одинаковым. Что касается Аллы Пугачевой, то она точно получает сумму, превышающую 50 тысяч рублей.

Музыкальный критик считает, что популярные звезды не должны получать слишком большую пенсию, а гонорары могут быть высокими. По словам Соседова, социальная выплата не может рассчитываться на основе последних. К тому же артисты имеют возможность копить деньги, поскольку и так зарабатывают достаточно.

Что касается Лолиты, то ее пенсия составляет чуть больше 20 тысяч рублей. У артистки нет никаких званий, но она не расстраивается по этому поводу.

Источник: radiokp.ru



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