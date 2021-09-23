 

«Нет веры буржуазному суду»: КПРФ оспорит итоги выборов в собственной партийной тройке

23.09.2021, 14:11, Разное
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ЦК КПРФ создал чрезвычайную тройку для расследования фальсификаций на думских выборах. Этот судебный орган будет рассматривать иски и жалобы членов партии на процедуру проведения голосования и его итоги.

В состав тройки войдут председатель КПРФ Геннадий Зюганов, глава Мосгоркома партии Валерий Рашкин и лидер фракции в Мосгордуме Леонид Зюганов. Как пояснили в ЦК, «у настоящих коммунистов нет веры буржуазному суду» – таким образом обращение в судебные органы Российской Федерации там считают неприемлемым.

В настоящее время в тройку подано 3400 исковых заявлений о фальсификациях и нарушениях процедуры голосования, рассмотреть которые планируется в течение 7 дней. По итогам решения тройки КПРФ может не признать итоги выборов и сформировать в Москве параллельные органы власти, в которые войдут проигравшие кандидаты, члены запрещённых экстремистских организаций, независимые эксперты и международные представители.

«Законы, написанные капиталистами, выгодны только самим капиталистам. В СССР суд потому и был самым гуманным и справедливым в мире, что руководствовался не только законами, но и интересами партии, и номенклатуры, и решениями съездов. Пришло время возродить эту славную традицию. Мы сами решим, выиграли мы или проиграли. Это и будет народная справедливость, а не то, что насчитали эти буржуйские холуи во главе с Венедиктовым», – заявил Леонид Зюганов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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