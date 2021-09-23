Цена железной руды ниже $100 за тонну нормальна для рынка – СМИ

Авторы материала отмечают, что после “условного года изобилия” для производителей железорудного сырья (ЖРС) пришло время снова затягивать пояса.

Со ссылкой на аналитика информационного агентства Reuters Клайда Рассела издание пишет, что стоимость железной руды исторически чаще находится в диапазоне ниже 100 долларов за тонну, чем над ним. И нынешнее падение под эту отметку – скорее обычное положение вещей на рынке.

Портал сообщил, что один из самых авторитетных экспертов на фондовых рынках горно-металлургического комплекса, швейцарская группа UBS, оперативно пересмотрела инвестиционные рейтинги добывающих компаний в худшую сторону и дала “нерадужный прогноз”.

“Уже к концу 2021 года дефицит ЖРС на рынке поменяется на излишек, вследствие чего цены на руду продолжат падение, причем надолго. В 2022 году UBS теперь прогнозирует среднюю цену на уровне 89 долларов за тонну, в 2023 – 80 долларов за тонну. А дальше цена может просесть и до 65 долларов за тонну. Инвесткомпания Liberum Capital прогнозирует усредненную цену 93 долларов за тонну в следующем году. А Bank of America опасается, что цены могут упасть до уровня маржинальных издержек (80 долларов за тонну) уже до конца текущего года”, – сказано в материале.

Контекст:

19 августа цены на руду на мировых товарных биржах упали до $134,05 за тонну, что являлось самым низким показателем с весны 2021 года. 1 сентября цена на железную руду упала до $143,55 за тонну, 10 сентября – до 130 долларов, 16 сентября – до $113 за тонну.

20 сентября цены на руду в Китае опустились ниже 100 долларов за тонну.

После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявляла исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

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