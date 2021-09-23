В Киеве задержали мужчину, который гулял по набережной с гранатой в кармане

В полицию позвонил прохожий – он рассказал, что на Русановской набережной заметил неизвестного, который переложил из одного кармана в другой предмет, похожий на гранату. На место прибыли взрывотехники и оперативные работники, которые остановили мужчину для проверки.

Во время осмотра в кармане мужчины правоохранители обнаружили гранату РГД-5 и запал. Киевлянин пояснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе. Полицейские задержали его.

Отмечается, что мужчина и ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконного хранения оружия.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4347076242014780

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