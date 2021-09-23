Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В “Академия ведущих 24 канала” стартует новый курс

Обучение состоит из практических занятий и съемок в студии канала. Занятия проводят 15 тренеров, среди которых:

шеф-редактор канала Елена Трибушная;

международный аналитик, журналист и публицист Алексей Печий;

ведущий канала Егор Скорина;

ведущая Дарья Кудимова и другие сотрудники канала.

Во время занятий студенты научаться работать в кадре, овладеют навыками постановки голоса, изучат основы журналистики.

Также в программе предусмотрен мастер-класс от украинского кулинарного блогера Евгения Клопотенко, который покажет, как создавать кулинарное шоу, взаимодействуя в процессе с гостями, камерой и зрителями.

Стоимость курса составляет 24 тыс. грн. Занятия будут проводится три раза в неделю с 19.00 до 21.30 по понедельникам, средам и пятницам. После окончания курса для выпускников будет организован кастинг на канале.

Подробнее ознакомиться с условиями обучения и оформить заявку на обучение можно на сайте канала.

Контекст:

“24 канал” создан 1 марта 2006 года и входит в холдинг ТРК “Люкс”. Студия канала находится на ул. Владимирской 60/11 в Киеве.

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