 

Как фракции Верховной Рады голосовали при рассмотрении законопроекта об олигархах

23.09.2021, 13:56, Новости дня
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“За” документ проголосовали в общей сложности 279 народных депутатов при 226-ти необходимых. 229 голосов дали нардепы от “Слуги народа”. Один представитель фракции проголосовал против.

Также за законопроект голосовали представители партии “Голос” (11 нардепов), депутатских групп “За майбутнє” (18), “Довіра” (15) и внефракционные (6).

Ни одного голоса документ не получил от фракций “Батьківщина”, “Европейская солидарность” и “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ).

При этом все 20 представителей “Батьківщини” нажали кнопку “воздержался”.

Из 54-х голосов “против” 23 дали нардепы от “Европейской солидарности”, еще 20 – нардепы от ОПЗЖ.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

К законопроекту подали более 1200 правок. На сегодняшнем заседание голосование по ним проходило по сокращенной процедуре.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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