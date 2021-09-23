Курсам на смех

Министерство образования сломало порядок приёма студентов в вузы — и лучше не станет. К чему теперь готовиться абитуриентам и их родителям?

14 сентября Министерство юстиции зарегистрировало приказ № 753 Министерства науки и высшего образования о внесении изменений в порядок приема в вузы в 2022 году. Вторую волну поступления, отмена которой вызвала дружное недовольство абитуриентов, родителей и сотрудников приемных комиссий вузов, возвращать не собираются. Что же изменилось и что на самом деле нужно изменить?

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Что произошло летом

Последние несколько лет поступление в высшие учебные заведения проходило в две волны: 80% бюджетных мест заполнялось в первую; те абитуриенты, кто не попал в вуз мечты, еще успевали подать документы в другой, не первого выбора, с меньшим конкурсом. К этому порядку все привыкли, хотя он был неидеален и на него много жаловались. Однако он позволял абитуриентам рассчитать свои силы и время, а вузам — заполнить бюджетные места.

Осенью 2020 года Министерство образования и науки утвердило новый порядок приема: вторую волну поступления отменили, однако у вузов осталось право объявлять дополнительный набор, если бюджетные места остались незаполненными по окончании приема. Это, однако, было не единственным изменением. Если прежде абитуриенты могли подавать заявления в пять вузов на три направления в каждом, то в 2021 году число направлений увеличилось до 10 — то есть

каждый абитуриент мог участвовать не в 15 конкурсах, как раньше, а в 50.

Ранжированные списки абитуриентов обезличили: вместо фамилий там появились номера СНИЛС или индивидуальные номера, присвоенные вузами. В министерстве это объяснили защитой личных данных: мол, раньше абитуриенты могли находить друг друга в соцсетях — и на это были жалобы. Абитуриенты действительно искали других абитуриентов в соцсетях и на сайтах других вузов, чтобы уточнить планы: собирается ли конкурент поступать на это конкретное направление или держит его как запасной вариант? Искали их и сотрудники приемных комиссий — с теми же целями.

Наконец, в этом году, как и в прошлом, для зачисления нужно было предоставить не оригинал аттестата, как в докарантинный период, а согласие на зачисление.

По правилам, его можно подать только в одно место (иначе — отчисление), но на самом деле механизма отслеживания, сколько согласий подал один абитуриент, не было разработано.

Пресс-служба Минобрнауки, по сообщению ТАСС, объяснила отмену второй волны тем, что «две волны создавали неопределенность и неравные условия, а также делали работу приемных комиссий вузов хаотичной, поскольку вузы не могли спрогнозировать поведение абитуриентов и обеспечить выполнение плана приема. Это приводило к незаполнению выделенных бюджетных мест».

Однако хаоса стало больше, поведение абитуриентов — еще более непредсказуемым для вузов, проходной балл упал, число проблем с заполнением бюджетных мест увеличилось — и ряду вузов пришлось объявлять дополнительный набор.

Большинство абитуриентов стали дожидаться даже не последнего дня, а последних часов приема, чтобы как можно точнее понять свое место в списке, оценить свои шансы и успеть подать согласие в другой вуз, если не прошел в вуз мечты. Поэтому вузовские сайты не выдержали нагрузки и попадали. Кроме того, поскольку согласия на зачисления приходили в вузы не только через их сайты, но и через сайт Госуслуг, и даже через операторов почтовой связи, а эти согласия обрабатывались позднее, некоторые абитуриенты к концу 11 августа были уверены, что поступили, и только на следующий день обнаружили, что их вытеснили с бюджетного места. Родители и дети дружно назвали новый порядок приема издевательством. В вузах и министерстве назвали поведение абитуриентов иррациональным и предложили им лучше просчитывать стратегию приема и своевременно подавать документы.

«Мы психанули»

Говорят родители абитуриентов: «Мой сын почитал порядок приема и решил вообще не поступать в этом году» «Мы психанули и не стали ждать результатов приема, сразу подали на платное. А наш результат, как выяснилось, был вполне проходной». «Нас спасло то, что что-то не складывалось с оформлением договора, сотрудники написали не то направление, стали переделывать, это затянулось… а тут последний день и аж три направления на бюджет стали доступны. Игра, как в рулетку, на нервах детей и родителей». «Парень с баллами 96, 100 и 95 по ЕГЭ не прошел в желаемый вуз на бюджет в Москве, уехал в Петербург на платное, там дешевле». «Баллы были хорошие, но не самые высокие. Бюджетных мест 66, наш 67-й. Я уже подсчитывала заначку и искала еще одну подработку, сын тоже работу искал… За полсуток до окончания приема ему позвонили из института и сказали: не психани и не забери документы, большой шанс, что пройдешь. И только в последний день он оказался все же в бюджетниках». «Она занимала 36-е место из 35, но нас спасла разница во времени: из нашего вуза в Екатеринбурге кто-то забрал документы, перебросив их в Москву или Питер, пока была возможность». «Все вузы закрыли списки в 18.00, а ее вуз — в 19.00. И в последний час набежали отличники, не прошедшие в другие вузы. Была бы вторая волна — она прошла бы. Теперь плачет». «Нас, возможно, спасло, что сайт вуза упал. И ребенок прошел на бюджет. Если бы сайт работал хорошо, то с семи до девяти вечера могли бы и «выдавить». «Она проходила на бюджет, но сайт Герцена рухнул, а когда заработал, она оказалась ниже ватерлинии в списке. Это был последний вечер, пошла на платное в вуз подешевле».

Сами дети в соцсетях куда эмоциональнее. «Это не поступление. Это игра на нервах». «Не знаю, кто тот «великий» человек, придумавший эту процедуру, но пыткой назвать — это значит ничего не сказать».

«Просто ***, а не система поступления. Рандом дичайший».

Большинство выражается аккуратнее, но оценивает новый порядок приема так же: «0 баллов из 10», «очень неприятно», «система идиотская», «я прошла, но чуть не поседела от напряжения».

В результате в соцсетях появился хештег#ПочинитеПриём, а на сайте change.org — петиция абитуриентов с просьбой изменить порядок приема; ее подписали 25 тысяч человек.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

(Ир)рациональное поведение

Автор текста петиции — Арсений Филин, математик и блогер, который ведет на YouTube канал, посвященный тонкостям поступления в вузы, — объясняет, почему «иррациональное поведение» в сложившейся ситуации было единственно возможным:

— Во-первых, обезличивание списков не позволяет абитуриентам анализировать стратегию конкурентов: они не могут уточнить их реальные намерения. К примеру, есть агрегатор абитуриентов admlist.ru; там волонтеры каждый год пытаются собрать информацию: какие абитуриенты куда подали документы, куда подали согласия. Теперь информацию стало труднее собирать, потому что где-то используется СНИЛС, а где-то — индивидуальный номер, который присваивает конкретный университет.

Ранжированные списки раздуваются, потому что раньше один человек принимал участие в 15 конкурсах, теперь — в 50. У каждого абитуриента есть приоритет: куда он хочет больше, куда меньше, но об этих приоритетах знает только он сам. Он должен выбрать, куда из этих 50 конкурсов он проходит. Та информация, которую дает вуз, — количество оставшихся мест после олимпиадников, льготников и целевиков и проходной балл прошлого года — ему не очень поможет. Какой будет проходной балл в этом году — еще никто не знает. Надо прикинуть намерения конкурентов: принесут они согласия или не принесут? Раньше вы прикидывали, что только каждый 15-й из конкурентов хочет туда же, а теперь — что каждый 50-й, правда, с поправкой на престижность вуза. Каким аналитическим складом ума надо обладать, чтобы проанализировать этот массив информации?

Я вам как математик говорю, что спрогнозировать это хоть с какой-то правильной вероятностью невозможно.

Уже существуют специальные конторы, которые за деньги, в среднем от 30 до 60 тысяч рублей, прикинут за вас, какие у вас шансы, у них есть базы проходных баллов прошлых лет.

У них есть статистика, которую они собирают, есть эмпирические формулы, по которым они могут оценить, проходите вы в этот вуз или нет, плюс они вам разъяснят правила приема. Но это же бред! Вы платили репетиторам, вы получили балл ЕГЭ, а теперь, чтобы сдать документы и получить заслуженное бюджетное место, вы должны опять заплатить. Но при этом такие услуги реально имеют ценность.

Естественно, что абитуриенты не могут сами это просчитать. Чтобы оценить свои шансы на поступление, они должны дождаться, пока те, кто выше их в списках, принесут согласия на зачисление. Поэтому в последний день наступает ад. Я знаю от глав приемов многих вузов:

примерно 15–20% абитуриентов приносят свои согласия в течение месяца, а все остальные — в последний день, а если точнее — в последние часы.

Это поведение абитуриентов — вполне рациональное, оно описывается теорией игр — например, дилеммой двух заключенных. Если бы все абитуриенты знали, что они все дружно будут заботиться друг о друге и будут равномерно подавать документы, это было бы всем выгодно. Но тебе самому выгодно дождаться, пока все остальные подадут согласия.

Многие из тех, кто добросовестно подал согласие заблаговременно, были вытеснены с бюджета в последние часы. И им потом самим пришлось вытеснять кого-то другого из другого вуза, часто в последние минуты, а тем — еще кого-то; так создается эффект лавины. Поэтому вторая волна была лучше: у тех, кого вытеснили в последние пять минут, оставался второй шанс.

Фото: РИА Новости

Уравнение со всеми неизвестными

Для сотрудников приемных комиссий вузов нынешняя кампания тоже оказалась нелегкой. Ведущий научный сотрудник МГПУ Любовь Борусяк рассказывает:

— С нашей стороны сложности выглядели так. Первое — согласие оказалось возможно подавать сразу в несколько мест, и многие потом забывали эти согласия забирать. Нужно было каждого много раз обзванивать и спрашивать, куда он собирается нести согласие. Внутри вуза мы видим по своей системе, на каких направлениях лежат согласия. Но мы ведь смотрим и по всем потенциальным вузам-конкурентам, а по СНИЛСам их очень трудно найти. При этом многие вузы специально затягивали с публикацией ранжированных списков — видимо, потому, что боялись оттока.

Второе — все больше становится абитуриентов, которые не решают до последней минуты. Самые сложные абитуриенты — это те, у кого самые высокие баллы. Они боятся продешевить, мечутся туда-сюда, согласие забирают, потом опять кладут.

А главное — это чудовищная нервная нагрузка на людей, которые в эту игру в этом году играли, — и родителей, и абитуриентов: ничего исправить нельзя.

Это и для нас серьезная нагрузка. Многие вузы набором толком не занимаются. Кто занимается — те всех бесконечно обзванивают, потому что это уравнение с таким числом неизвестных, что просто ужас.

Неопределившиеся есть всегда, но такого количества неопределившихся до последнего момента у нас никогда не было.

Кто от этого выиграл?

— Среди вузов выигравших нет. Я люблю помониторить проходные баллы по сравнению с прошлым годом, — во многих местах они упали, — говорит Любовь Борусяк. — Многие вузы получили более сильных абитуриентов, но это верхушка списка, а внизу баллы просели. Даже в топовых вузах сильно просел проходной балл на многих направлениях — вы наверняка слышали о скандале с отделением механики на мехмате МГУ, где проходной балл упал на 77 баллов. Это не потому, что мехмат МГУ больше не котируется. Конечно, на механику балл всегда ниже, чем на математику, но многие просто побоялись идти в МГУ — а вдруг не поступишь? — и предпочли условный МАИ.

Многие из тех, кто мог пойти в вузы высшей лиги, испугались и пошли в вузы первой, второй и третьей. У вузов первой лиги из-за этого просели проходные баллы, а некоторые просто не набрали бюджет.

И получилось несправедливое перераспределение: в этот раз у абитуриентов не было права на ошибку, и многие пошли в вуз ниже уровнем, чем тот, на который они могли рассчитывать. Выиграли ребята с более слабыми баллами и более сильными нервами.

Такие же наблюдения и у Арсения Филина:

— В средних вузах — повышение проходного балла, а в топовых… ну, вы про мехмат, конечно, слышали. А на самом деле выпускники просто боятся туда идти. А по нижней строчке проходного балла идут те, кто не боятся, а хотят в этот вуз любой ценой — кому не надо в армию, или у кого достаточное благосостояние и они могут подать одновременно на бюджет и на платное, у них нет стимула метаться.

Социолог Екатерина Александрова, эксперт по поступлению в вузы и продакт-менеджер проекта Vuzline, замечает:

— Проиграли вузы, которые не справились с наплывом абитуриентов. Которые кричали на своих сайтах радостно: а у нас конкурс на место — чуть ли не 500 или тысяча человек на место, как питерский политех. А 11 августа, когда надо было подавать согласие, их сайт просто лег, и людям приходилось скидывать согласия в чатиках в телеграме. В итоге они не смогли обработать даже те заявления, которые им подают. Проиграли и те вузы, которым пришлось объявлять дополнительный набор и дополнительное зачисление.

Дополнительный набор тоже вряд ли можно считать хорошим решением проблемы — в первую очередь потому, что он совершенно непрозрачен и не регулируется никакими общими документами.

— Вузы могут устраивать допнабор среди тех, кто изначально подавал к ним документы, могут среди всех, могут по срокам в любой момент объявить об этом допнаборе на своем сайте, а могут не объявить. Могут совершенно левому абитуриенту позвонить по телефону и сказать: Вась, у нас тут допнабор, приходи к нам, мы тебя зачислим. Этот допнабор открывает огромные возможности для коррупции, — говорит Арсений Филин.

— Вуз может не объявлять допнабор, попридержать свои несколько мест, а потом предложить кому надо, цена вопроса такая-то. Акция «только сегодня бюджетное место, мы вас информируем по телефону», — иронизирует Екатерина Александрова.

Выпускники. Фото: РИА Новости

Как починить прием?

Самым простым выходом из положения кажется возвращение второй волны. Но оно не решает проблемы подачи документов в последний день, а только слегка облегчает ее.

Другой вариант решения — единая рейтинговая система абитуриентов по всем вузам; именно так, централизованно, происходит сейчас прием в вузы Украины. Там в общем рейтинге учитываются квоты, право на первоочередное зачисление, количество баллов на экзаменах и другие показатели; результаты с рекомендациями к зачислению публикуются в один день для всей страны.

Создатели агрегатора admlist.ru описывают систему, основанную не только на баллах, достижениях и льготах, но и на рейтинге предпочтений выпускника: «Абитуриент получает свои баллы ЕГЭ, олимпиады, индивидуальные достижения, справки об инвалидности и т.п. (всё как сейчас). Расставляет, например, 15 образовательных программ по приоритету. Если абитуриент не проходит по первому приоритету, то он участвует в конкурсе по второму, если не проходит и по нему — по третьему и так далее. Если он попадает в каком-то конкурсе в КЦП [контрольные цифры приема], но выталкивает кого-то, то этот вытолкнутый абитуриент переходит по своему следующему приоритету и так далее. В итоге оказывается так, что ни для одного абитуриента не найдется никого слабее его ни в одном более приоритетном конкурсе. Наступает справедливость», — объясняют они (подробнее тут).

Эта система основана на алгоритме Гэйла—Шепли (они, кстати, получили за свое открытие Нобелевскую премию по экономике в 2012 году), суть которого доходчиво объясняет в своем видеоролике математик Алексей Савватеев, ведущий популярного блога «Маткульт-привет!».

О том же говорит и Любовь Борусяк:

— Идеальна была бы рейтинговая система — единая система университетов, и человек бы распределял свои предпочтения от первого до 15-го места — и это был бы набор простой, и это бы очень стимулировало бы абитуриентов, которые хотят поступить в хорошее место, но им все равно куда, а так бы они хотя бы задумались.

— Алгоритм сортировки предложен вполне работающий и существующий 70 лет. Список приоритетов есть в голове у каждого абитуриента. Но он не знает этого про конкурентов, и приемные комиссии этого не знают. Так пусть он это скажет, — говорит Арсений Филин. — А то мы вынуждены выискивать этих детей по фамилиям, спрашивать их, чего они реально хотят, государство запрещает их выискивать, обезличивая списки, существуют какие-то агрегаторы абитуриентов, которые пытаются анализировать информацию, приемные комиссии обзванивают их и спрашивают: вы реально сюда хотите или на всякий случай записались? Бред какой-то. Пусть он сразу даст список со своими приоритетами, и система произведет автоматическую сортировку. Сейчас он согласие вручную относит, так пусть автоматически это согласие будет подано, а список пусть заранее отправит. С математической точки зрения это вполне реализуемо. Количество операций вполне разумное, так что это не создаст нагрузки на сайт Госуслуг — в отличие от нагрузки на сайты вузов сейчас.

Вместо этого

Ничего этого министерство вносить в порядок приема не собирается: в только что утвержденном приказе № 753 нет ни второй волны, ни рейтинговой системы. Что же изменится в будущем году?

Екатерина Александрова замечает:

— В соответствии с этим приказом вузы должны разработать и к 1 ноября опубликовать на своем сайте правила приема. А изменения, как указано в документе, вступают в действие с 1 марта. Значит, эти изменения не будут отражены в том порядке приема, который сейчас будут публиковать вузы. Наше экспертное сообщество полагает, что Минобр занял выжидательную позицию, связанную с эпидемиологической ситуацией. Если все пойдет штатно, если сроки ЕГЭ не передвинут, то на следующий год нам скажут: вот, мы разработали поправки, на них и смотрите. А если что-то пойдет не так, то скажут: мы этими поправками пользоваться не будем, а снова разработаем «Особенности приема» [дополнительный приказ], как в 2020 и 2021 году.

Основные изменения таковы.

Во-первых, возвращается требование предоставлять оригинал аттестата.

— От этого проиграют те абитуриенты из регионов, которые в последний момент понимают, что не поступают в московский вуз, но уже физически не могут отвезти оригинал аттестата в местный вуз, — комментирует Екатерина Александрова. — Или, к примеру, в регионах только по одному медицинскому университету на регион. Один в Смоленске, один в Краснодаре и так далее. Если ты не проходишь в своем городе, ты должен ехать в соседний, а у тебя машина может сломаться. Предоставление оригинала аттестата — один из главных факторов, на который надо обратить внимание родителям абитуриентов, и исходя из него, формировать стратегию поступления.

Во-вторых, вузы теперь обязаны обновлять ранжированные списки не пять раз в день, как раньше, а только при наличии изменений. Это очень неудобно для выпускников. В-третьих, вузы не обязаны публиковать приказы о зачислении — только обезличенные сведения о поступающих с количеством набранных баллов. Эти списки должны храниться на сайте вузов не менее полугода.

Есть и еще несколько менее значительных изменений, которые касаются не всех: так, олимпиадников несколько ужмут в правах: скажем, те из них, кто стал победителем или призером и Всеросса, и «перечневой» олимпиады, раньше могли использовать свое право поступления без экзаменов по каждой из этих категорий по одному разу, а теперь — только один раз.

Обладателям значков ГТО, наоборот, расширят права: будут учитываться не только золотой, но и серебряный.

Забрать оригинал аттестата из вуза можно будет только до зачисления (а поступить по целевому набору, отчислиться, попробовать быстренько перепоступить в другое место, а потом вернуться обратно — уже нельзя). Есть и другие изменения, о которых можно прочитать или в приказе Министерства, или в подготовленном специалистами Vuzline обзоре.

Что делать абитуриентам

Читать новые правила приема, определяться с комбинациями ЕГЭ на предпочитаемых направлениях и составить хотя бы для себя осознанный список предпочтений.

— Обязательно скажите родителям, что самое главное наступает после ЕГЭ, — советует Арсений Филин. — Они столько сил и средств вкладывают в подготовку к ЕГЭ, а потом оказывается, что их ребенка обошел другой, у которого более низкие баллы, но более продуманная стратегия поступления. Обязательно надо смотреть средний балл на нужных направлениях, пока вузы не стерли информацию прошлых лет, и не слишком много внимания уделять проходным баллам, они более случайны. Аналитика по этому году показывает, что в среднем по Москве надо добавлять восемь баллов к проходному, чтобы попасть в средний балл.

Екатерина Александрова поясняет:

— Мало кто среди абитуриентов понимает, что проходной балл скачет из года в год, на него влияет множество факторов: изменилось ли число бюджетных мест, одно профильный или многопрофильный конкурс, какие профили заявили в этом году, сколько пришло олимпиадников, изменился ли перечень вступительных испытаний. Средний и медианный [равноудаленный от начала и конца списка] балл более стабильны, но на них никто не смотрит. Большинство вузов его даже не публикуют на своем сайте. Если его не публикуют, считайте его сами, тогда не придется трястись, поступим мы или не поступим с 290 баллами. Надо смотреть не на те показатели, на которые смотрит большинство.

— Раньше мне казалось, что те, кто лучше всех сдал экзамены, наиболее мотивированы в выборе специальности, — делится Любовь Борусяк. — Ничего подобного — они как раз в большей степени мотивированы найти что-то самое крутое, чтобы свои баллы просто так не растратить. Даже олимпиадники тоже так себя ведут, особенно если не уверены, что поступят в какое-то хорошее место, где их олимпиада не засчитывается. Я и им звоню по пятьдесят раз, но они говорят, что еще не решили. Всем кажется, что они не поступят, даже если у них по 306 баллов, и они тоже ждут до последнего момента, потому что не верят. И я всегда, когда обзваниваю абитуриентов, говорю, чтобы не смотрели на рейтинговые списки, потому что абсолютное большинство ребят с высокими баллами не идет на программу. По моим опросам, не более 10% абитуриентов осознанно, осмысленно, мотивированно выбирают направление — даже самые высокобалльники. Главное для них — это набор ЕГЭ, и уже второй вопрос — и куда с таким набором попадаю. Они не исходят из вопроса «что сдать, чтобы попасть куда хочу». У ребят, которые сдают более сложные экзамены, больше понимания. А где берут самый простой набор — «русский — обществознание — английский», — там кажется, что возможностей больше всего, и там меньше всего понимания, чего ты хочешь.

Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»

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