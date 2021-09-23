Мнение: Дурдом на карантине

Я пока угадываю – как-никак, опыт пиарщика сказывается. Нагнетание жути со стороны правительственных пиарщиков из ковид-команды идет на новый виток ударными темпами: сегодня объявили, что в Москве “рост заболеваемости на 24%” – ахтунг! Планируют снова вернуть “меры по борьбе” – всеобщую удаленку и закрытие общепита. Попомните мое слово – следующая целевая цифра 1200! Пиар пленных не берет. И долго ждать не будут – руки-то у вакцинаторов чешутся: догонят до заветной отметки дней за 5, максимум – за неделю. Ну а тревожное выступление Нацлидера прямо из бункера, думаю, уже пишут. Примерное содержание понятно – Отечество опасносте, невероятный вирус собирает обильную жатву, в то время как некоторые (sic!) несознательные граждане все еще не осознали тяжести момента, когда всем необходимо сплотиться, больницы переполнены, очереди из скорых достигли Садового кольца, поэтому…

Вот что поэтому, пока непонятно. Может, войска в города введут? То, что впереди поголовные куар-коды и очередное “закрытие всего”, включая граждан в их домах – это непременно. Но это уже было – а ведь пытливая мысль исполнителей не дремлет. Неужели пустят “летучие команды вакцинаторов” прямо по квартирам? Ну а что: вламываются такие “люди в белых халатах” в квартиры, требуют предьявить куар-коды; у кого нет – тех тут же на месте прививают. Вот тут и понадобятся автоматчики – для прикрытия. Рядовых-то ментов еще при Медведеве всех посокращали, маловато сил…

Какое ж это хлопотное и, в сущности, неприятное дело – жить в дурдоме. Особенно, если в него превращена, почитай, вся планета. Надо бы подняться и сказать “Хватит идиотничать!” Да жаль, некому.