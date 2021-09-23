В Кремле опровергли обсуждение возможности введения нового локдауна

Возможность нового локдауна из-за коронавируса не обсуждается в администрации президента России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

«Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом – внимательно отслеживают главы регионов», – отметил Песков. Он обратил внимание на особые полномочия губернаторов. «Все-таки их особые полномочия эпидемиологические продолжают работать, каждому региону виднее, – подчеркнул представитель Кремля. – Но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр [заразившихся коронавирусом в России], пока где-то каких-то решений [о локдауне] не принималось».

Ранее в четверг сообщалось, что в РФ выявили 21,4 тыс. случаев коронавируса за сутки.