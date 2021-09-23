 

Начались российско-монгольские учения «Селенга-2021»

23.09.2021, 13:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМеждународные антитеррористические учения «Селенга-2021» с участием российских военнослужащих начались в Монголии, в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Российские военнослужащие прибыли для участия в ежегодных совместных российско-монгольских учениях «Селенга-2021» на полигоне Дойтын Ам, сегодня состоялась церемония торжественного открытия. Всего будет задействовано до 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и военной техники с российской и монгольской стороны», – передает ТАСС сообщение ВВО.

Военные уже выполнили один из сложнейших элементов боевой подготовки – норматив по разгрузке военной техники с железнодорожной платформы, совершили марш на полигон Дойтын Ам протяженностью около 60 км. До 5 октября им предстоит выполнить задачи по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований с применением различных тактических приемов современного боя.

«От ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнеметный взвод, подразделение ствольной артиллерии», – отметили в ВВО.

В ходе подготовки к учениям стороны предприняли меры по недопущению распространения инфекционных заболеваний.



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