После реконструкции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4

На месте старых платформ появился современный пригородный вокзал со всеми возможностями для комфортной пересадки, сообщил на своей странице “ВКонтакте” мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, до конца 2021 года на Киевском направлении железной дороги откроются еще пять обновленных станций, соответствующих стандарту столичного транспорта.

Градоначальник назвал МЦД основой транспортного каркаса, который создается совместно с Московской областью и РЖД. Он напомнил, что ежедневно между Подмосковьем и столицей перемещаются тысячи людей. “Мы стараемся сделать их путь удобнее и короче”, – добавил мэр.

В прошлом году на Киевском направлении открылись после реконструкции станции Победа, Мичуринец и Крекшино. Кроме того, для пассажиров стала доступна новая станция Санино.

В 2021 году закончилась реконструкция станции Внуково. До конца года откроются Кокошкино, Толстопальцево и Матвеевская. На будущем МЦД-4 появятся новые станции – Аминьевская и Минская.

МЦД-4 свяжет города Апрелевка и Железнодорожный. На линии будет 39 станций, ее длина составит 86 километров. 18 пересадок свяжут диаметр с метро и Московским центральным кольцом. Открытие МЦД-4 улучшит транспортную доступность 23 районов столицы и крупных подмосковных городов.

Первые два московских центральных диаметра открылись в ноябре 2019 года. Они связали Одинцово и Лобню, Подольск и Нахабино. Интервал движения поездов на МЦД приближен к метрополитену. В час пик составы ходят каждые пять минут. График работы – с 5:30 утра до 1:00 ночи.